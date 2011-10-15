Фірташа у Кембриджі вважають зразковим жертводавцем

Ректор Українського католицького університету О. Борис Гудзяк розповідає, що у Кембриджському університеті українського бізнесмена Дмитра Фірташа вважають зразковим жертводавцем.

«Ми знайомилися з паном Фірташем, а він з нами, ми одночасно знайомилися у Кембриджському університеті, де його, як донора, вважають зразковим», - розповів Б. Гудзяк в інтерв’ю Радіо «Свобода».

Ректор УКУ також зауважив, що Д. Фірташ жодним чином не втручається у роботу університетів, яким надає підтримку.

«Він мав певні ідеї про те, що він хотів підтримати. Україністику. Університет (Кембриджу) сформулював своє бачення, відбулася пожертва і немає жодного втручання», - зазначив Б. Гудзяк.

Водночас, за словами ректора УКУ, бізнесмен цікавиться роботою програми і приїздить на святкування та випуски студентів.

«Я можу сказати, мені приємно сказати, що пожертви пана Фірташа, які почалися у січні цього року, вони до літа на нашу будову, яка має коштів 27 мільйонів, він зложив 1,3 мільйони вартості. І це є точно, згідно з домовленням, абсолютно без якогось тиску», - додав ректор.