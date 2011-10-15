В університеті Верони ввели курс лекцій про інопланетян

У веронському університеті Terza Etа e dell`Educazione Permanente, орієнтованому на дорослих людей, які отримують додаткову освіту, цього року з`явився новий курс лекцій – про інопланетян.

Наявність оригінального курсу лекцій підтвердив ректор університету Джорджо Саркелетті.

Курс лекцій під назвою «З погляду науки. Де вони? У пошуках позаземної цивілізації» читатиме президент Академії сільського господарства, науки і філології Галеаццо Шарретта.

«З давніх-давен людина задавалася питанням, чи існують в космосі форми розумного життя. Лише декілька століть тому вона ступила на стежку наукового знання і поступово все більше проникала в таємниці астрономії, фізики і біології», – йдеться в описі курсу.

Під час лекцій слухачі дізнаються про «марсіанські канали», які раніше вважалися інопланетним винаходом, про проект з пошуку позаземних цивілізацій SETI, а також про кола на полях і багато іншого.

Крім курсу про інопланетян, серед 70 представлених цього року курсів студенти зможуть вибрати курс гомеопатичної медицини і курс «про сексуальність в літньому віці». Також в програмі навчання є і традиційні курси – англійська мова, антична література, медицина.

Навчання в університеті почалося в жовтні. Співробітники навчального закладу відзначають, що цього року вперше майже за 30 років існування університету кількість студентів перевищила 3 тис. осіб. При цьому найбільшою популярністю університет користується у жінок – їх цього року на курси записалися більше 2 тисяч.

Euromag.ru