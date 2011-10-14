У Тернополі "поховали" "Переписану історію" і праці Табачника

У Тернополі відбулася акція протесту проти внесення змін до підручників з історії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного осередку Молодіжного націоналістичного конгресу, яка організувала акцію, захід відбувся у формі імпровізованого відкритого уроку з міністром освіти та науки України Дмитром ТАБАЧНИКОМ, під час якого кожен не лише опанував мистецтво переписування історії, а й спробував сам додати нових фактів до історії України.

Студенти, які взяли участь в акції, на ватманах, що символізували сторінки підручника з історії України, писали нісенітниці, як ось «Помаранчева революція – це мітинг населення через дефіцит апельсинів на ринку», «УПА розповсюдили колорадського жука по всій Україні», «У ніч з 31 жовтня на 1 листопада скіфи неочікувано встановили свою владу в Львові», «Комуністи на чолі з Леніним у першу п’ятирічку збудували Київ». Цим самим студенти демонстрували безглуздість перекручування історичних фактів у підручниках.

Сторінки ватману було зшито у символічну книгу «Переписана історія». Після цього студенти-персонажі «Гордість України» і «Совість народу» закликали присутніх знищити ганебний твір. Учасники заходу «поховали» «Переписану історію» разом із працями Д.ТАБАЧНИКА і поклали квіти до символічної могили історії. Цей процес супроводжувався голосінням та плачами студентів-персонажів «П’ята колона» та «Рускій мір».