Французька вчителька підпалила себе на очах учнів
Після агресивного спілкування з учнями
У місті Безьє на півдні Франції вчителька математики підпалила себе в шкільному дворі на очах у учнів.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на міністра освіти Франції Люка ШАТЕЛЯ, 44-річна жінка облилася горючими матеріалами, проте залишилася жива.
Інцидент стався під час ранкової зміни після досить агресивного спілкування з учнями. З опіками третього ступеня тяжкості вчительку доставили на вертольоті в госпіталь в Монпельє.
Міністр освіти, який відвідав госпіталь, заявив, що шокований цим "безрозсудним вчинком".
Учні школи Жана Мулена та їх батьки повідомили, що відносини з вчителькою математики складалися не кращим чином. За їхніми словами, вона була налаштована вороже на останніх батьківських зборах. Зустріч в середу, яка була покликана усунути конфлікт, до позитивних зрушень не привела, кажуть вони.
На наступний день вчителька принесла в школу каністру з бензином, провела перший урок о 9 годині ранку, після чого на перерві вийшла у двір і вчинила самоспалення.
"Я побачив, як вона горить, обхопивши голову руками. Кілька людей намагалися допомогти їй", - розповів один з учнів.
"Ні, залиште мене. Мені не потрібна допомога. Господь сказав мені зробити це", - кричала вчителька, за словами школяра.
Після інциденту керівництво школи в Безьє, де навчаються близько 3 тисяч дітей і викладають 280 вчителів, ухвалило рішення відправити всіх додому.
Деякі учні і вчителі потребували допомогти психологів.