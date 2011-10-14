Французька вчителька підпалила себе на очах учнів

У місті Безьє на півдні Франції вчителька математики підпалила себе в шкільному дворі на очах у учнів.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на міністра освіти Франції Люка ШАТЕЛЯ, 44-річна жінка облилася горючими матеріалами, проте залишилася жива.

Інцидент стався під час ранкової зміни після досить агресивного спілкування з учнями. З опіками третього ступеня тяжкості вчительку доставили на вертольоті в госпіталь в Монпельє.

Міністр освіти, який відвідав госпіталь, заявив, що шокований цим "безрозсудним вчинком".

Учні школи Жана Мулена та їх батьки повідомили, що відносини з вчителькою математики складалися не кращим чином. За їхніми словами, вона була налаштована вороже на останніх батьківських зборах. Зустріч в середу, яка була покликана усунути конфлікт, до позитивних зрушень не привела, кажуть вони.

На наступний день вчителька принесла в школу каністру з бензином, провела перший урок о 9 годині ранку, після чого на перерві вийшла у двір і вчинила самоспалення.

"Я побачив, як вона горить, обхопивши голову руками. Кілька людей намагалися допомогти їй", - розповів один з учнів.

"Ні, залиште мене. Мені не потрібна допомога. Господь сказав мені зробити це", - кричала вчителька, за словами школяра.

Після інциденту керівництво школи в Безьє, де навчаються близько 3 тисяч дітей і викладають 280 вчителів, ухвалило рішення відправити всіх додому.

Деякі учні і вчителі потребували допомогти психологів.