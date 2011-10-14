В Ужгороді міліція затримала десятирічного школяра за підозрою в підробці грошей.

Як пише Корреспондент, сьогодні, 14 жовтня, в управлінні МВС в Закарпатській області поінформували, що хлопчик зайшов увечері в продуктовий магазин на проспекті Свободи, взяв дещо з продуктів і простягнув продавцеві купюру в 50 гривень. Гроші здалися продавчині підозрілими, і вона викликала міліцію.

"Фальшивомонетника, яким виявився десятирічний учень однієї зі шкіл міста, затримали. Як з`ясувалося, 50 гривень, якими він намагався розрахуватися за товар, - це ніщо інше, як склеєний аркуш паперу, на якому з обох сторін була відксерокопірована купюра в 50 гривень", - зазначили в МВС.

Повідомляється, що купюра була вилучена, дитина після складання протокола була відпущена додому. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 199 ч. 1 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання або збут підроблених грошей).

"За злочин сина, очевидно, доведеться відповідати його батькам та тим, хто його наставив на таке", - додали в міліції.

Відзначається, що санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.