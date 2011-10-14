В Британії заснували альтернативу премії Букера

Група відомих британських письменників оголосила, що починаючи з наступного року буде вручатися премія The Literature Prize («Літературна премія»), альтернативна головній літературній нагороді країни, Букера.

Про це пишуть “Вечерние новости”. Ініціатори проекту припускають, що нова премія «зможе відновити той дух, який останнім часом втратив Букер, і стане найсерйознішим конкурентом поважної премії».