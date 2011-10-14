Суд розпочав розгляд по суті справи щодо школи № 3 у Макіївці

Донецький окружний адміністративний суд розпочав розгляд по суті скарги, яка стосується школи № 3 у Макіївці, інформує Бі-Бі-Сі Україна.

Батьки та діти стверджують, що після закриття школи, стало гірше.

"Ми тепер ходимо до школи № 16, але нам не подобається. Наша стара – набагато краща. Сюди ми ходили пішки, а туди – їздимо маршруткою, хвилин 15-20", - розповіли учні.

Кожна така поїздка витрушує батьківські кишені на 2 гривні 50 копійок. У селищі, де живуть діти, ходить лише приватний транспорт.

Закриваючи школу, влада обіцяла шкільний автобус. І пустила його – правда, тільки до однієї зі шкіл, куди перейшли більшість учнів. До інших закладів школярі дістаються самотужки.

Мешканка селища Світлана КАЛІНІНА розповіла: "У мене троє дітей, із них двоє – шести та восьми років – школярі, старший син – інвалід. Закрили школу, і тепер мої діти їздять на уроки на шкільному автобусі. Він іде переповнений, пасажирів більше, ніж місць. Після занять автобус забирає і привозить. Зупинка не обладнана, навісу немає. Коли був дощ, діти промокли до нитки і застудилися. Зараз хворіють і не ходять до школи”. Навчання дітям із "оптимізованої" школи дається важко ще й тому, що в рідному навчальному закладі всі предмети викладалися українською, а в нових школах – здебільшого російською.

Мешканка Макіївки, мати восьмикласника Ганна НАЗІПОВА розповіла, що навіть там, де чиновники “відрапортували” про створення українських класів, підручники видали російською. "Син плаче, йому важко вчитися, перекладати кожен урок. Адже у старій школі всі предмети були українською” – сказала жінка.

"Соціальної напруженості немає: всі діти зі школи № 3 навчаються в інших закладах, організоване підвезення до школи № 19, хоча вона розташована в межах пішої доступності. Всі вчителі, за винятком п‘ятьох, які відмовилися самі, працевлаштовані", - запевнив заступник начальника управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Микола АРТЕМОВ.

У чому полягає ефект "оптимізації" сфери освіти, батьки та і не зрозуміли. Адже і в нових навчальних закладах продовжують збирати гроші "до фонду класу" та "до фонду школи".

"За місяць ми відчули, наскільки дорожче стало вчити дітей. Заплати за дорогу туди і назад, плюс "побори" у школах. Суми зашкалюють. Місцева влада запевняла, що завдяки закриттю наших шкіл краще фінансуватимуть інші. Будь ласка, робіть! Та ми не бачимо цього в жодній школі", - підсумувала Г.НАЗІПОВА.

Як відомо, навесні цього року депутати міської ради вирішили закрити чотири школи, із них три – з українською мовою навчання.