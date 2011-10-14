На Миколаївщині школи закривають з порушенням закону

У багатьох випадках закриття шкіл в Миколаївській області відбувається з порушенням чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Миколаївської обладміністрації Микола КРУГЛОВ.

За словами губернатора, в 2010 році, відразу після приходу на посаду, йому надійшов протест обласної прокуратури з приводу того, що з 2005 по 2008 роки в Миколаївській області було припинено роботу 28 шкіл.

Він зазначив, що кожен такий випадок було уважно розглянуто.

«Найчастіше рішення приймалися на рівні районного управління освіти або на рівні райдержадміністрацій, - сказав М.КРУГЛОВ. – Усе це не відповідає чинному законодавству. Згідно із законом, на сьогоднішній день власником школи або дошкільної установи є безпосередньо районна рада. І лише на сесії райради може бути ухвалено рішення про закриття школи. Перш ніж ухвалити таке рішення, потрібно провести збори села. Якщо жителі погодяться, батьки погодяться, має бути рішення сільради, а після цього питання виноситься на засідання районної ради».