Могилянка відсвяткує День Академії під «С.К.А.Й.» і «АНТРЕ»

15 жовтня 2011 року Національний університет «Києво-Могилянська академія» святкуватиме День Академії та 20-ту річницю відродження сучасної Могилянки, повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА.

Саме на свято Покрови 1615 року київська шляхтичка Галшка Гулевичівна підписала дарчу на заснування при Братському монастирі на Подолі школи для дітей «всякого стану і чину». Так починалася історія найдавнішого українського університету.

Цьогоріч це найбільше могилянське свято пройде під знаком благодійності. В цей день відбудеться доброчинна акція "Об`єднуємось заради життя" для допомоги важкохворим могилянцям Жені Ангелу, Наталі Мурашко, Наталі Тарасовій, які потребують коштів на лікування.

Цього дня з акустичним концертом в Києво-Могилянській академії виступлять команди "С.К.А.Й", «ТаРУТА», «АНТРЕ», та молоді могилянські виконавці «Ride the Subway» і Дарина Лаврінєнко.

Програма Дня Академії: 13:00 – «Чистий Сковорода» – традиційна акція Спудейського братства НаУКМА на Контрактовій пл.

16:30 – Урочисте зібрання громади могилянців, присвячене Дню Академії (Культурно-мистецький центр, вул. Іллінська, 9.)

17:30-18:30 – «Об’єднуємось заради життя!» : концерт за участі українських гуртів «С.К.А.Й.», «АНТРЕ», «ТАРУТА», «Ride the Subway». (Культурно-мистецький центр, вул. Іллінська, 9.). Вхід вільний.

18:30 – 20:30 – Вогняно-музична імпреза арт-проекту BERKANA ( Площа ІІ академічного містечка),

Традиційне в День Академії пригощання - козацький куліш і квас «Ярило» (від ТМ «Coca-Cоlа»). Здійснюється за могилянську валюту – «брюхи», які можна буде придбати в обмінному пункті в 5-202 (курс: 1 гривня = 1 «брюх»),

Козацькі забави від Братства козацького бойового Звичаю «Спас»: «Бої на шаблях, батоги, стрільба з лука. Змаги на списах. Нічні шали». Показовий виступ техніки володіння бойовим мистецтвом «Спасу».

16:30 – 18:30 – Книжкова виставка від видавництв НаУКМА: ВД «Академія», «Дух і літера» Фойє ІІ поверху КМЦ (вул. Іллінська, 9)

10:00 – 20:00 – Виставка творів графіки з фондів НаУКМА: колекції Галереї мистецтв ім. Олени Замостян та Меморіального Кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака (Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9).

19:00 – 21:30 – Відкриття сезону 2011-2012 джазового клубу «Джезва», Вечірка від радіо К:)ВІТ. За традицією, сезон відкриє гурт JT FRESH (Галерея РidWall, Культурно-мистецький центр).