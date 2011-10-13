Студентка з Сімферополя перемогла в Мiss 7 Continents

Студентка з Сімферополя Ніна АСТРАХАНЦЕВА перемогла в міжнародному конкурсі краси Мiss 7 Continents, який проходив у Туреччині.

«Конкуренція була сильна. Дівчата навіть скандалили між собою. Але я в сварки не втручалася і перемогла», – розповіла Н.АСТРАХАНЦЕВА, пише видання «Сегодня».

Уже через місяць українська красуня братиме участь у конкурсі Miss Earth, який проведуть у Бангкоку (Таїланд).

«Боротимуся за найгарнішу в світі корону. Вона зроблена з білого золота, а учасник з кожної країни привезе для неї коштовний камінь. Крім того, я маю представити відеоролик з екології. На мою думку, він буде про захист повітря в Криму, про наші парки і шкоду від спалювання сміття», – розповідає студентка.

На Miss 7 Continents Н.АСТРАХАНЦЕВУ нагородили двома тижнями відпочинку в Туреччині і грошовим призом.

Н.АСТРАХАНЦЕВА – найтитулованіша кримська модель. Має титул віце-міс Королева Криму-2009, титул віце-міс Model of the World (2010 рік), є переможницею конкурсу Miss Beauty Millennium International (2011 рік).

Зараз здобуває дві вищі освіти в Таврійському національному університеті ім. Вернадського і в Київському інституті міжнародних відносин.

Також Н.АСТРАХАНЦЕВА є кримським представником Всесвітньої ліги краси і моди, регіональним директором дитячих світових конкурсів краси.

Нагадаємо, що Н.АСТРАХАНЦЕВА не єдина, хто прославив Україну цього року на конкурсах краси. Яна СОРОКА з Тернополя перемогла в міжнародному конкурсі Міні-міс Всесвіт 2011, який проходив у Туреччині. А одеситка Олеся СТЕФАНКО привезла з конкурсу Міс Всесвіт 2011, фінал якого відбувся 12 вересня 2011 року, корону першої віце-міс.