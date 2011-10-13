У Полтавській області осінні шкільні канікули перенесли

У Полтавській області для економії коштів на опалення осінні шкільні канікули перенесені з 31 жовтня - 6 листопада на 17-28 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні науки та освіти Полтавської обласної державної адміністрації.

За їх даними, області не вистачає близько 30 млн. грн. на енергоносії для галузі освіти, оскільки бюджетні кошти закладалися за цінами на газ до подорожчання.

«Канікули перенесли на ранній термін і продовжили на тиждень для економії коштів», - сказали в ОДА.

Як повідомлялося, раніше Полтава переносила весняні канікули з 21-27 березня на 4-10 квітня для економії коштів на опалення.