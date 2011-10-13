Обдарованій молоді Рівненщини призначено іменні стипендії
Відзначили 85 кращих студентів та учнів
Цього року 85 кращих студентів та учнів краю отримуватимуть іменні стипендії голови Рівненської обласної державної адміністрації. Серед них, зокрема переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.
Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, відповідне розпорядження підписав голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь БЕРТАШ.
Так, упродовж навчального року 54 іменні стипендії отримуватимуть студенти вищих навчальних закладів області, 31 – учні 9-11 класів, а також професійно-технічних навчальних закладів. Найбільше стипендіатів – із Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Острозька академія», Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука. Обдаровані учні та студенти отримуватимуть від 300 до 795 гривень щомісяця.