Обдарованій молоді Рівненщини призначено іменні стипендії

Цього року 85 кращих студентів та учнів краю отримуватимуть іменні стипендії голови Рівненської обласної державної адміністрації. Серед них, зокрема переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, відповідне розпорядження підписав голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь БЕРТАШ.

Так, упродовж навчального року 54 іменні стипендії отримуватимуть студенти вищих навчальних закладів області, 31 – учні 9-11 класів, а також професійно-технічних навчальних закладів. Найбільше стипендіатів – із Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Острозька академія», Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука. Обдаровані учні та студенти отримуватимуть від 300 до 795 гривень щомісяця.