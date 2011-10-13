На Тернопільщині завідуюча дитсадка привласнювала кошти закладу

У Густинському районі Тернопільської області викрито завідуючу дитячого садка, яка привласнювала кошти, надані батьками на харчування дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, щороку на батьківських зборах у дитсадку приймалося рішення про встановлення доплати батьків на харчування дітей із розрахунку 1 грн. на 1 дитину в день, а рішенням сесії сільради від вересня 2010 року затверджено батьківську плату в розмірі 2 грн. в день.

Встановлено, що впродовж 2008 року завідуюча дитсадка отримала від батьків 6 тис. 51 грн. доплати на харчування, з яких внесла на рахунок спецфонду лише 652 грн., а решту – привласнила. Впродовж 2009 року батьки здали 4 тис. 949 грн., з яких на рахунок спецфонду потрапила лише половина суми.

Всього за період із червня 2008 по серпень 2011 року завідуюча дитсадка привласнила майже 19 тис. грн.

Стосовно неї прокурор Гусятинського району порушив кримінальну справу за ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна).