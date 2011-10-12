Українські видавці їдуть на Франкфуртський книжковий ярмарок

З 12 по 16 жовтня у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться 63-й Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, в якому візьмуть участь вітчизняні видавці.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Держкомітет телебачення і радіомовлення України щороку організаційно забезпечує участь вітчизняних видавців у Франкфуртському книжковому форумі єдиним Національним стендом України. Цього року на Національному стенді України будуть представлені вітчизняні видання, випущені за бюджетною програмою «Українська книга» у 2009-2010 роках та книжки відомих видавництв і видавничих організацій з усіх регіонів країни. У роботі книжкового форуму братимуть участь представники вітчизняних видавництв і видавничих організацій різних форм власності, зокрема, «Либідь», ТОВ «Видавничий дім Весна», «Розумна дитина», «Юстініан», «Нора-Друк», «Видавництво і друкарня «Таврида», «Соло», ТОВ «Видавництво «Горобець», «Асса», «Фоліо», «Торсінг Плюс», Державне науково-виробниче підприємство «Картографія».

Українська експозиція презентуватиме вітчизняну книгу за такими розділами: «Видання для дітей та юнацтва»; «Твори класиків української літератури та лауреатів Національної премії ім. Т. Г. Шевченка»; «Твори класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою)»; «Науково-популярні видання»; «Довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники)»; «Видання іноземними мовами та мовами національних меншин». В окремих тематичних розділах буде представлена література, присвячена підготовці України до проведення фінальної частини Євро-2012 та 20-й річниці проголошення незалежності України.

У рамках роботи Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку на Національному стенді України проходитимуть презентації кращих вітчизняних видань, а українська делегація візьме участь у семінарах, круглих столах та ділових зустрічах із закордонними колегами.