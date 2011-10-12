На Кіровоградщині встановлено 11 дитячих майданчиків

На кошти у сумі 1 млн. грн., які кіровоградська команда отримала за перемогу у всеукраїнському танцювальному проекті «Майдан’s», у місті та області встановлено ігрові майданчики для дітей.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Олександр ШАТАЛОВ.

За його словами, найбільший майданчик, вартістю 500 тис. грн., відкрито у кіровоградському Ковалівському парку на День Незалежності України. На решту коштів відкрито ще 9 дитячих майданчиків у Кіровограді й один – в Олександрії, звідки родом хореограф кіровоградської команди-переможця Олександр ЛЕЩЕНКО.

Як повідомив О.ШАТАЛОВ, вартість кожного невеликого майданчика - 50 тис. грн. За ці гроші закуплено гойдалки, гірки та пісочниці. Решта, тобто лави, огорожі, урни для сміття, освітлення, забезпечили власним коштом депутати міської ради, які обиралися у мажоритарних округах, де встановлені майданчики.

«Кожен майданчик відповідає вибору дітей з кіровоградської команди. Місця розташування було визначено шляхом голосування ще 25 червня, а компанію-підрядника обрали після ознайомлення з пропозиціями шести підприємств», - зазначив О.ШАТАЛОВ.

Він наголосив, що всі конструкції якісні, сертифіковані, екологічно чисті. Сьогодні триває процес передачі майданчиків на баланс міст.

*** Команда з Кіровограда 21 травня цього року здобула перемогу і звання танцювальної столиці України у всеукраїнському танцювальному проекті «Майдан’s».