У Києві презентовано грантову програму для абітурієнтів

У Києві презентовано інноваційну грантову програму “Диплом розвитку України” з підготовки висококваліфікованих молодих професіоналів для України в кращих вишах світу.

Представили програму в інформагентстві УНІАН директор Міжнародного благодійного фонду «Планета взаємодопомоги» Ігор КІТ та перший заступник голови Державної служби молоді та спорту, яка підтримуватиме реалізацію проекту, Сергій ГЛУЩЕНКО.

С.КІТ поінформував, що програма стартувала в кінці вересня 2011 року. Засновники проекту мають на меті підготувати для України у 15 найкращих ВНЗ світу молодих ініціативних професіоналів міжнародного рівня та спрямувати отримані ними знання на розвиток держави. Також вони сподіваються, що програма сприятиме об’єднанню українського бізнесу на шляху вирішення загальнодержавних завдань.

С.КІТ зазначив, що Програма сприятиме соціальному становленню молодих, талановитих та ідейних українців, які здатні вступити до престижного ВНЗ, однак не мають змоги оплатити навчання.

“Кошти на оплату їх навчання ми почали збирати за рахунок благодійних пожертв. Це кошти небайдужих громадян, за рахунок наших організацій, компаній, яким сьогодні бракує професіоналів і які сьогодні дуже гостро відчувають цю проблему. Особливою умовою для учасника програми буде обов’язково повернутися до України після навчання та відпрацювати на розвиток держави не менше 10 років, спрямувати на це свої глибокі знання”, - сказав С.КІТ.

Оплата навчання планується в 15-ти провідних ВНЗ світу: Кембрідж, Гарвард, Массачусетський тех. Інститут, Йель, Оксфорд, Імперський коледж Лондона, Університет Чикаго, Каліфорнійський тех. Інститут, Прістон та ініші.

Детально з Програмою можна ознайомитись на сайті спеціально створеної Фондом соціальної мережі для взаємодопомоги та благодійності «Планета взаємодопомоги» (http://planetofsupport.org).

За інформацією організаторів, кожна організація чи людина, яка захоче взяти участь в зборі коштів на реалізацію Програми, може зареєструватись в зазначеній мережі, приєднатися до обговорення програми, прослідкувати надходження та витрати пожертвуваних коштів, брати участь при голосуванні за ту чи іншу дитину, яка виявила бажання вступити до закордонного вишу та зареєструвалась в проекті “Диплом розвитку України”. Благодійний внесок в Програму автоматично опубліковуватиметься на сайті Фонду.

Як пояснив С.КІТ, абітурієнти, які в наступному році планують вступати в кращі ВНЗ світу, мають надіслати на адресу Фонду лист, після чого вони потраплять у базу даних претендентів на отримання гранту. “Залежно від результатів зібраних коштів та кількості абітурієнтів, незалежна комісія, що складатиметься з представників наукових та громадських організацій України, зможе обрати претендентів, яким буде оплачено навчання, за яких також голосуватимуть благодійникам», - зазначив він.

Як йшлося також на презентації проекту, головними критеріями для визначення молодих людей, які отримають грант, є: патріотизм (бажання повернутися та працювати в Україні); стратегічна важливість для України напрямку обраної абітурієнтом освіти та рівень забезпеченості родини абітурієнта.

Продовжуючи тему критеріїв відбору, а саме - зупинившись на патріотизмі, С.КІТ зазначив: “В першу чергу важливим буде сам контракт – абітурієнт підпише досить жорсткий контракт, що він повернеться в Україну. В разі його неповернення він буде повертати кошти і, можливо, навіть з певним відсотком”.

С.ГЛУЩЕНКО підкреслив важливість програми для майбутнього нашої країни та прозорість механізму її реалізації.

“Цей проект, на моє переконання, це одна з моделей, яку варто будувати державам взагалі і нашій зокрема. Бо Україна не в змозі на сьогодні через відомі всім причини тягти подібні соціальні гуманітарні проекти, надто багато проріх, які треба латати... Але об’єднавшись, ми маємо можливість отримати для країни енергійних, знаючих, випереджаючих людей, кваліфікованих фахівців”, - сказав один з керівників Державної служби молоді та спорту.