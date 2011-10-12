За романом Василя Шкляра знімуть фільм

Українські кіношники знімуть фільм за романом Василя Шкляра "Чорний ворон".

Про це автор, якого цитує Gazeta.ua, заявив під час прес-конференції у Черкасах.

"Мені надзвичайно приємно, що роман "Чорний ворон" так резонує в суспільстві, - сказав Василь Шкляр. - Його не просто читають, він кличе до дії, багато хто тепер використовує холодноярську символіку. А от нещодавно прийшли до мене кілька хлопців. Молодих, красивих, сухих, жилавих, міцних. Я думав, що якась група бойовиків, а виявилося молоді кіношники. Хочуть зняти повнометражний фільм за "Чорним вороном". Дають мені диск і кажуть: "Подивіться, що ми вміємо робити". Там зняті бойові мистецтва на ґрунті бойового гопака. Там такі речі, які навіть не побачиш у японських бойовиках. Мене надзвичайно вразило", - каже він.

За словами автора, він не знає що саме вдасться тим хлопцям зробити. "Але вже радує, що є таке бажання", - зазначає Шкляр.

Українська правда