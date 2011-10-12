У Краматорську зекономлять на школярах

У місті Краматорськ Донецької області з метою економії коштів міського бюджету осінні канікули в школах можуть розпочатися раніше затвердженого терміну.

Про це повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська» з посиланням на заступника міського голови Краматорська Марину КАРАВАН.

Згідно з повідомленням, заступник мера попередила теплопостачальні організації міста, що включати опалювання в навчальних закладах потрібно буде лише за заявкою.

Можливо, канікули в Краматорську почнуться з 15-го жовтня, а тепло в шкільних класах буде запущено з 1-го листопада, і такий захід суттєво заощадить кошти. Тому зараз вирішується питання про точну дату канікул, наголошується в повідомленні.

Не в затверджений термін, 15-го жовтня, а за заявками, до опалювання будуть підключені, окрім шкіл, й інші бюджетні організації Краматорська - об`єкти системи охорони здоров`я і культури.

Як повідомлялося, осінні канікули в школах мають бути з 24-го по 30 жовтня 2011 року.