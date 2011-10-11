Янукович переймається науковими працями Вернадського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабміну напрацювати план заходів з відзначення 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського.

Про це йдеться у відповідному указі Президента №972/2011, розміщеному на сайті глави держави.

Таке рішення прийнято з метою вшанування пам`яті геніального вченого, видатного громадського діяча, організатора та першого президента Української академії наук академіка В.Вернадського та відзначення у березні 2013 року 150-річчя від дня його народження.

Так, Кабміну доручено утворити у двомісячний строк організаційний комітет з підготовки та відзначення річниці, а також розробити за участю Національної академії наук України та затвердити план заходів із вшанування пам’яті В.Вернадського.

Передбачається, зокрема, що у лютому – травні 2013 року будуть проведені наукові конференції, зустрічі, круглі столи за участю вчених та громадськості. Має бути підготовлено та видано серію наукових праць академіка В.Вернадського.

Також планується введення в обіг у встановленому порядку пам`ятної монети, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка В.Вернадського та випущено в обіг поштову марку і конверт, присвячені 150-річчю від дня народження вченого.

Кабмін повинен вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів, пов`язаних із підготовкою та відзначенням 150-річчя від дня народження В.Вернадського.

У свою чергу Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України доручено за участю Національної академії наук України вивчити питання щодо увічнення пам`яті академіка В.Вернадського на його батьківщині та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів відповідні пропозиції.