Харківська бібліотека імені Короленка відзначає 125-річний ювілей

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка відзначає 125-річний ювілей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистостях взяли участь міжнародні партнери бібліотеки, представники дипломатичних установ, місцевої влади, науковці.

За словами директора бібліотеки Валентини РАКИТЯНСЬКОЇ, до цієї дати приурочено відкриття історичної фотогалереї, музейної експозиції, кабінету бібліотекознавства ім. Л.Хавкіної, читальної зали рідкісних видань і рукописів ім. Д.Багалія.

12 жовтня у великій залі бібліотеки відкриється виставка книжкової продукції харківських видавництв у рамках книжкового фестивалю «Читай, Харкове! Читай, Україно!», а також розпочнеться міжнародна науково-практична конференція «Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства». 13 жовтня пройде круглий стіл «Видавець - Книга - Бібліотека».

В.РАКИТЯНСЬКА повідомила, що з нагоди ювілею за кошти спонсорів найближчим часом буде видано книгу про Харківську державну наукову бібліотеку ім. В.Г.Короленка.

Під час урочистостей працівникам бібліотеки ім.В.Г.Короленка вручили почесні грамоти Харківської міської ради та подяки Харківського міського голови. Також колектив бібліотеки нагородили почесною грамотою Кабінету міністрів України і відзнакою «Слобожанська слава».

Довідка УНІАН. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка за обсягами фондів є однією з найбільших у Європі і другою в Україні. У ній зберігається 7,1 млн. документів і книг, майже 70 тис. рідкісних і цінних видань та рукописів. У бібліотеці працюють 14 читальних залів, 67 традиційних та електронних каталогів і картотек, відкрито центр інформаційної підтримки винахідництва. Щорічно в бібліотеку надходить 40-60 тис. примірників документів і книг.