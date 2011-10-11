В УКУ усі пересядуть на велосипеди

10 жовтня в Українському католицькому університеті розпочався Зелений тиждень. Організатори заохочують усіх приїздити до УКУ на ровері та одягати зелене вбрання, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

10 жовтня студентам, працівникам на гостям університету роздавали яблука. А перший проректор УКУ Тарас Добко приїхав на роботу на ровері.

«Сьогодні в УКУ розпочався Зелений тиждень, я підтримую цю важливу ініціативу, тому приїхав на велосипеді. Добиратися на роботу на двоколісному дуже зручно, думаю, взагалі пересісти на велосипед».

Тарас Добко вважає, що студентам не треба шкодувати себе, тому час обирати екотранспорт: «Взагалі треба розвивати екологічну свідомість, адже у християнстві є така чеснота чистоти, це стосується не лише людини, а й природи», – наголосив проректор.

У межах Зеленого тижня в УКУ пройде багато акцій. У вівторок, 11 жовтня у конференц-залі УКУ відбудеться екологічно-історична лекція про річку Полтву. 12 жовтня організатори запрошують усіх на еко-фешн шоу від уківського English Club, а опісля на танцювальний екомайстер-клас. 13 жовтня усі охочі матимуть нагоду подискутувати д-ром отцем-дияконом Олегом Кіндієм на тему: «Бо сотворіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих». Опісля відбудеться розважальна акція на території будівництва майбутнього університетського містечка УКУ та презентація газети «Веловуйко».

«В Україні є великі проблеми з екологією і у Львові зокрема, тому навіть найдрібніші справи є незайвими, – розповідає співорганізатор Зеленого тижня в УКУ Галя Шостак. – Таким чином, Український католицький університет намагається зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища. А перший крок до змін – це привернути увагу, навчити людей думати про проблеми збереження навколишнього середовища».

В Університеті усі приємно здивовані з такої ініціативі, більшість уківців прийшли на роботу та навчання у одязі з елементами зеленого.

Організаторами Зеленого тижня є університетське Братство «Res Familiae», Рада Студентів УКУ, радіо «УКУпочці» та English Club.

За словами Галини Шостак, ідея акції виникла спонтанно. «Коли ми одного разу вкотре з’їли обід, який нам доставляють у пластиковому посуді, то помітили, що після трапези у нас залишився цілий пакет пластику. І подумали, що було би гарно мати можливість викидати його у контейнери для роздільного збору сміття, щоб його переробляли, а не викидали у Грибовичах».

На філософсько-богословському факультеті УКУ уже встановили контейнери для роздільного збору сміття. Схожі смітники незабаром з’являться у корпусі на Свєнціцького.