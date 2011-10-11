У Британії навчилися робити велосипеди з бамбука

На великій виставці в Британії представили перший вітчизняний гірський велосипед з бамбука.

Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, його створили дизайнери Університету Оксфорд Брукс. За їхніми словами, їх дітище володіє міцністю сталі і пружністю вуглецевого волокна.

Конструктори вибрали бамбук для рами своєї моделі саме через ці властивості, а екологічні якості цього природного матеріалу грали другорядну роль.

Виробляє велосипеди йоркширська компанія Raw Bikes, а коштувати вони будуть недешево - 1750 фунтів (близько 2600 доларів).

Один зі співавторів нової моделі Джеймс БРУТОН очолює Центр досліджень технологій збирання при університеті. За його словами, ідея з бамбуком народилася в ході занять, коли студенти відчували властивості різних альтернативних матеріалів.

"Якщо говорити про якість їзди, то саме тут могло стати в нагоді властивість бамбука гасити вібрацію", - говорить він.

Шпенд ДЖЕРГУРІ, колега і співавтор Дж.БРУТОНА, зазначив, що відчуття від їзди на велосипеді з рамою з бамбука будуть помітно відрізнятися від стандартних рам: "Коли їдеш на велосипеді з жорсткою рамою, відчуваєш кожний бугорець на дорозі".

"Проте в жорсткій рамі є свої переваги: ​​вся енергія, що виробляється сідоком, йде на те, щоб колеса крутилися як можна швидше. Однак на довгих дистанціях нерухомість рами починає надавати зворотний вплив на велосипедиста і призводить до того, що він все більше стомлюється", - каже Дж.БРУТОН.

За його словами, на відміну від такого стандартного у виробництві велосипедів матеріалу, як сталь, бамбук змінює свої характеристики.

З близько півтори тисяч видів бамбука, що існують на Землі, вчені вибрали один. Але і цей бамбук потрібно було використовувати тільки на певній стадії зростання, яка з`ясовувалася шляхом дослідів.

Щоб випробувати нову модель, він і доктор Ш. ДЖЕРГУРІ взяли участь в трансальпійському велопробігу, проїхавши понад 600 км з Німеччини до Італії. До речі, понад 20 кілометрів їм доводилося їхати в гору.

"На всьому шляху велопробігу велосипедисти зі звичайними металевими рамами стикалися з проколами шин та іншими технічними проблемами. Ми ж обійшлися без єдиної такої" аварії ". Це не могло не радувати", - говорить Дж.БРУТОН.

"Проте, - додає він, - ми не беремося, звичайно, стверджувати, що саме бамбукова рама запобігла проколи".