З дитячим алкоголізмом повинна боротися перш за все родина

Фахівці стверджують, що найефективніший спосіб боротьби з дитячим алкоголізмом – освітні заходи за участю усіх членів родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальних робіт Національної академії правових наук України Віталій ПАНОК.

Про це, за його словами, свідчать і результати програми “Сімейна розмова”, що була проведена серед учнів 7-х класів майже в 200 школах одинадцяти міст України з метою зниження рівня дитячого алкоголізму.

За даними організаторів проекту, опитування, що було також проведене в його рамках, свідчить про те, що в результаті реалізації програми вдалося підсилити негативне ставлення цільової групи до вживання алкогольних напоїв та суттєво зменшити легковажне ставлення до слабоалкогольних напоїв.

Свою роль в цьому зіграла і спеціально розроблена учбова інноваційна програма, що спонукала дітей та їхнє оточення до спільної роботи над проблемами дитячого алкоголізму. “В ході програми діти й батьки отримували домашні завдання, моделювали ситуації, грали в рольові ігри, отже, і діти, і їхні батьки працювали спільно над проблемами вживання алкоголю дітьми”, - сказав В.ПАНОК.

Водночас, за словами наукового співробітника Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Юрія ЛУЦЕНКА, в реалізації програми були найбільше зацікавлені ті батьки, які самі схильні до вживання алкоголю, розуміють його згубність і хочуть, щоб принаймні їхні діти вели здоровий спосіб життя.

У програмі “Сімейна розмова”, розробленій Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи взяло участь 11430 семикласників з 188 шкіл Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Донецька, Макіївки, Горлівки, Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара та Миколаєва.