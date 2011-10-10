У Києві відбудеться українсько-російський молодіжний форум

13 - 16 жовтня 2011 року в Києві за ініціативи Українського молодіжного форуму та Національної Ради молодіжних і дитячих об`єднань Російської Федерації, Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту спільно з Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації буде організовано українсько-російський молодіжний форум.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби молоді та спорту

Основна мета форуму – сприяти розвитку потенціалу молодіжних громадських організацій України і Росії, активізувати участь молоді у процесі прийняття рішень, а також розробка і реалізація двосторонніх проектів у сфері молодіжної політики між країнами.

Організатори заходу упевнені, що проведення українсько-російського молодіжного форуму дасть змогу скласти план співпраці у галузі молодіжної політики України і Росії, обговорити низку питань, що є актуальними для нашої молоді: спорт та здоровий спосіб життя, студентський рух, волонтерство, підтримка молодих вчених, розвиток прикордонного співробітництва та інше.

Урочисте відкриття форуму відбудеться 14 жовтня 2011 року в актовій залі Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту за участю представників органів влади всіх рівнів, молодіжних громадських організацій України і Росії.