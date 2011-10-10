У Чернігові пройдуть дні українсько-кубинської дружби

У Чернігові з 11 по 15 жовтня пройдуть дні українсько-кубинської дружби.

Як повідомили УНІАН їх організатори, з цієї нагоди місто з офіційним візитом відвідає кубинська делегація, яка зустрінеться з керівництвом міста та області, студентами.

У місцевому Арт-клубі відкриється фотовиставка "Куба в нашому серці", також там пройде День кубинського кіно. Глядачі зможуть подивитися шедеври кубинського кінематографа – художній фільм "Бені", "Клуб Buena Vista", "Guantanamera", документальне кіно "Чорнобиль в нас", "Місія проти терору", короткометражні фільми про відпочинок на Кубі.

Організатори сподіваються, що неабиякий інтерес чернігівців викличе проведення 11 жовтня латиноамериканської вечірки "Сuba libre!" в одному з нічних закладів Чернігова та майстер-класів з клубних латиноамериканських танців. До Чернігова прибуде кубинець, засновник найбільшої в Києві школи сальси CUBANOBOOM Ернесто ПЕРЕЗА. Крім того, учасникам вечірки будуть презентовані страви кубинської кухні.

Дні українсько-кубинської дружби в Чернігові проводяться напередодні оголошеного тижня кубинської культури в Україні і запланованого на кінець жовтня цього року візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на Кубу для участі в двосторонньому торговельно-економічному форумі.

Ініціаторами проведення днів українсько-кубинської дружби у Чернігові виступили Посольство Куби в Україні, Головне управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської облдержадміністрації та обласна комсомольська організація.