У Севастополі заснували Міжнародну асоціацію російських шкіл

У Севастополі учасники Міжнародної науково-практичної конференції працівників освіти «Осінь в Балаклаві» заснували Міжнародну асоціацію російських шкіл (МАРШ).

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар конференції «Осінь в Балаклаві» Володимир ГУБАНОВ, головна мета Асоціації - сприяння створенню оптимальних умов для отримання освіти російською мовою, вивченню історії та культури, мистецтва народів Росії, встановленню тісних контактів між діячами науки, освіти та культури Україна і Російської Федерації, країнами ближнього і далекого зарубіжжя.

Засновниками Міжнародної асоціації російських шкіл стали представники сфери освіти, педагоги шкіл з російською формою навчання з України, Росії, Латвії та Болгарії - учасники конференції «Осінь в Балаклаві», яка проходила з 7 по 9 жовтня.

Учасники конференції «Осінь в Балаклаві» (близько 100 осіб) обмінялися досвідом в методології викладання освіти російською мовою, взяли участь в інтелектуальних тренінгах, ознайомилися з визначними пам`ятками Севастополя.

Засновниками конференції «Осінь в Балаклаві» виступили Всеукраїнська громадська організація «Русская школа», Фонд «Русский мир» (м. Москва, РФ), Представництво Федерального агентства із роботи зі співвітчизниками в Україні (Росспівпраці), Севастопольська молодіжна громадська організація «Сорок п`ята паралель», Севастопольський міський гуманітарний університет.