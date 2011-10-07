У Україні до 25-річчя Незалежності держави планують видати 20-томний Тлумачний словник української мови.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ, член-кореспондент НАНУ Володимир ШИРОКОВ.

Він зазначив, що створений у 70-80 рр. минулого століття 11-томний Тлумачний словник української мови дуже сильно застарів: “Якщо ви подивитеся на той словник, ви побачите, як багато там “марксизму-ленінізму” та цитат з Леніна”.

В.ШИРОКОВ зазначив, що сучасний словник має створюватися на базі електронних технологій. “У нас в Українському мовно-інформаційному фонді була створена унікальна лексикографічна технологія “Віртуальна лексикографічна лабораторія” – підкреслив він.

За його словами, наразі в електронному вигляді створено основний корпус двадцятитомного Тлумачного словника української мови. 18 томів словника – загальна лексика – приблизно 200 тисяч реєстрових одиниць слів і близько 70 тисяч словосполучень (фразеологізми, термінологічні та усталені словосполучення тощо). Інші 2 томи включають в себе 100 тисяч географічних назв.

“В цей словник потрапили слова із ремаркою “жаргонне”, “вульгарне”, “згрубіле”, але повністю непристойну лексику ми не подаємо” – прокоментував В.ШИРОКОВ подання ненормативної лексики у словниках. Він зазначив, що у проекті нового словника, зокрема, є слово “мент”.

Наприкінці 2010 року невеликим накладом було видано перший том словника. “На більше ми не спромоглися, тому що коштів не було”, – пояснив В.ШИРОКОВ і додав, що мінімальний наклад цього словника мав би становити 50 тисяч примірників.

“Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти 7 вересня цього року прийняв рішення, згідно з яким він пропонує Кабінету міністрів розглянути можливість видати цей 20-томник накладом 50 тисяч примірників до 2016 року, до 25-річчя Незалежності України”, – повідомив В.ШИРОКОВ.

Також він зазначив, що проводилася лінгвістична експертиза законодавчих актів та інших офіційних документів. “На превеликий жаль, мовою законотворці користуються не дуже вдало”, – констатував В.ШИРОКОВ.

Директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ також повідомив, що в Національній академії наук завершується проект з видання 7-томного етимологічного словника української мови.

Він підкреслив, що зараз активно розвивається електронна лексикографія. Електронні словники видаються за держзамовленням накладом близько 10 тисяч дисків на рік. За словами В.ШИРОКОВА, такої кількості примірників теж не вистачає, тому в мережі Інтернет з’являються неліцензійні копії «Словників України».

«Це харкерська продукція – порушення Закону про авторське право – з одного боку. З іншого боку, ми їх не переслідуємо, тому що вважаємо, що вони займаються благородною справою поширення української мови і ще й заробляють на цьому», - підкреслив В.ШИРОКОВ.

Відповідаючи на запитання щодо видання термінологічних словників в Україні, він зазначив, що за роки незалежності в Україні вийшла понад тисяча різних термінологічних словників. “Але якщо подивися на їхню якість, інколи робиться лячно”, – зазначив він.

У свою чергу, завідуюча відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ Лариса ШЕВЧЕНКО зазначила, що вбачає велику потребу в академічному термінологічному словнику з інформатики, якого в Україні зараз взагалі немає.

Л.ШЕВЧЕНКО, яка працювала над створенням книги “Вічне Євангеліє” – першого кваліфікованого наукового паралельного перекладу Нового Завіту українською та російською мовами, повідомила, що зараз проводиться робота з сучасного перекладу і Старого Завіту.

“Коли ми укладали словник української мови в 20 томах, то одним із завдань було адаптувати у текст Словника української мови основні поняття Біблії” – зазначила вона.

Л.ШЕВЧЕНКО підкреслила, що в кінці книги подано великий біблійний словник українською та російською мовами, а також короткий грецький словник.