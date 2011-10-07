У Чилі масові заворушення та сутички студентів з поліцією

Масові заворушення та сутички з поліцією - такі наслідки студентських протестів у Чилі.

Як повідомляє 5-й Канал, 250 молодиків затримані, майже півсотні людей - поранені. Це, переважно, правоохоронці та журналісти.

Демонстрації розпочалися відразу після невдалих переговорів з міністерством освіти. Діалог мав поставити крапку у масових акціях, які не вщухають понад п’ять місяців.

Студенти вимагають від влади глобальних реформ. Зокрема - безкоштовної, якісної та доступної освіти.

Міністр освіти Чилі Феліпе БУЛНЕС зазначив: "Після годин переговорів, діалогу зі студентами університетів, коледжів, та з вчителями - ми не досягли жодного прогресу".

За даними студентських профспілок, лише 5% сімей мають змогу навчати дітей у приватних школах, які вважаються найкращими. Освіту у державних ВИШах студенти називають неякісною. Крім того, її вартість у Чилі є найвищою в Західній півкулі Землі. Більше платять за навчання лише студенти США.

За слвоами лідера студентських профспілок Каміли ВАЛЬЄХО, влада “не показала свого бажання рухатися вперед до нашої мети - безкоштовної державної освіти, якісної освіти для всіх, освіти, за яку відповідальна держава, і яку держава - має підтримувати. Вони наполягають на тій самій моделі - ринковій економіці. За таких умов ми не можемо сідати за стіл переговорів".