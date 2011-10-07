Школи та ВНЗ Києва отримали 11 тис. запрошень на «Олімпійський»

Київська міська державна адміністрація розповсюдила серед киян 12 тис. 461 запрошень на відкриття НСК «Олімпійський».

Як інформує прес-служба адміністрації міста, церемонію відкриття головної спортивної арени країни зможуть побачити на власні очі столичні медпрацівники, будівельники, держслужбовці, школярі, студенти, а також ті кияни, які взяли активну участь в обговоренні Стратегії розвитку Києва-2025.

Найбільша часта запрошень припала на освітню сферу – 11 тис 20 квитків. Так, серед столичних студентів було поширено близько 6 тисяч запрошень. Ще 3 тисячі 300 квитків отримали випускники київських шкіл. Також запрошення отримають 150 учнів – переможців олімпіад та конкурсів.

За поясненням застуника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА, розподіл запрошень між навчальними закладами відбувася виходячи з кількості студентів чи учнів. "Квитки були передані або ректору, або проректору навчального закладу. Всім було поставлено завдання поширити ці квитки або на конкурсній сонові, або провести певну лотерею серед студентів для того, аби уникнути якихось непорозумінь з тим, хто більш достойний отримати квиток", - додав він .

Разом з тим, столична влада звертається до студентів з проханням повідомляти про випадки несправедливого розподілу запрошень у вищих навчальних закладах за телефонами 15-51 та 278-79-67.

"Всі факти перевіримо, винних покараємо", - зазначив О.ПУЗАНОВ.

За даними КМДА, в столиці працює 116 вищих навчальних закладів, у яких навчається понад 450 тисяч студентів та 442 загальноосвітніх навчальних заклади, які цього року виховують близько 16 тисяч випускників.