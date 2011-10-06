Батьки ліквідованої в Макіївці школи хочуть особисто бачити Януковича

У Макіївці Донецької області батьки учнів ліквідованої україномовної школи I-II ступеня № 3 запросили на завтрашній мітинг проти закриття цього навчального закладу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра України АЗАРОВА і міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Мітинг почнеться о 16.00 біля будівлі школи.

Відповідне запрошення, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, батьки направили кур`єрською поштою до Києва, а також продублювали за електронними адресами.

«У рамках мітингу ми сподіваємося на діалог, - зазначається у зверненні батьків. - Ми не згодні із закриттям школи, ніколи не погоджувалися і зараз згоди своєї не даємо».

«Усіх, хто хоче вирішити питання зі збереження школи як навчального закладу для наших дітей і вчителів, викинутих зараз на вулицю, просимо приєднатися», - зазначається у запрошенні.

Листи із закликом до участі у мітингу батьки також надіслали голові Донецької облдержадміністрації Андрію ШИШАЦЬКОМУ, начальнику Управління освіти і науки ОДА Юрію СОЛОВЙОВУ, меру Макіївки Олександру МАЛЬЦЕВУ, начальнику Управління освіти Макіївки Ірині ЛЯХ.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці рішенням міської ради від 25 березня 2011 року були ліквідовані селищні школи № 3, 27 і 100.

Батьки заявили, що рішення про ліквідацію загальноосвітніх шкіл були ухвалені з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови отримання освіти.

Крім того, батьки наполягали, що згадані «рішення були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, у відсутність представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав щодо доцільності ліквідації даних шкіл».

На даний час справа про ліквідацію шкіл у Макіївці розглядається у трьох судах: Окружному адміністративному суді Києва, Вищому адміністративному суді України і Донецькому окружному адміністративному суді.

Учні трьох шкіл тимчасово розподілені по інших школах Макіївки і Харцизька.