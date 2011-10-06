Світ дізнався ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури
15:01, 06 жовтня 2011Освіта
0 0
Шведський поет отримає нагороду 10 грудня
Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2011 рік став шведський поет Тумас Транстремер. Розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон (близько 1,4 мільйонів доларів). Офіційна церемонія нагородження пройде 10 грудня в Стокгольмі.
Ім`я лауреата 6 жовтня в Стокгольмі назвав секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter