Сайт-ланку комерційної схеми Міносвіти - закрито

У вівторок, 4 жовтня, своє існування припинило Єдине освітнє інформаційне вікно України – сайт osvita.com. Цей портал був створений у жовтні 2010 року за участі Міносвіти і мав інформувати про всі освітні події в країні. А у квітні "Свідомо" розслідувало його роботу. І виявило - сайт був ланкою у комерційній схемі Міносвіти, за якою Міністерство давало приватній фірмі заробити на університетах по 30 000 на рік з кожного.

«Свідомо» зв’язалося з однією з журналісток цього сайту. Ні імені, ні прізвища ми називати не будемо – з етичних міркувань і заради безпеки самої дівчини.

Яка причина закриття?

Нас просто зібрали і сказали – все, закриваємося. Немає грошей утримувати колектив.

І це все?

Зараз керівники намагаються продати цей сайт комусь, щоб хоч щось виручити з грошей. Але поки безуспішно.

Директором фірми-власника сайту є Олександр Гудков. Це він вам оголосив про закриття?

Насправді, там складніше. Після Вашої публікації вони кинулися переробляти документи. Власницею бізнесу стала керівниця Українських національний новин (до весни 2011 року – «Інтермедіаконсалтинг») Уляна Лозан, Гудкова зробили замдиректора. Але про закриття нам оголосила взагалі головний редактор (Леся Куруц – ред.).

Вам виплатили зарплатні?

Ні, нас просто кинули. Різним працівникам різний час не платили грошей. Комусь чотири, комусь два місяці. Мені вони заборгували декілька тисяч гривень.

А як з університетами? Багато хто з ректорів підписав з вами контракти і виплатив гроші одразу на рік наперед – 30 000 гривень…

Ректорів ніхто не сповіщав про те, що сайт закриють. Не впевнена, що гроші їм хтось поверне – скоріше за все, «кинуть», як і нас.

Ви якось збираєтеся відстоювати свій заробіток?

Так. Хоча в основному в колективі люди, які ні за що боротися не стануть. Проте є кілька людей, які разом зі мною вимагатимуть своїх грошей. Спочатку мирно, потім через суд. Насправді, дуже дарма вони нас звільнили. Ми знаємо про Міністерство освіти набагато більше, ніж наприклад ви. Про всі схеми. І ми хочемо помститися.

Ми продовжуємо слідкувати за цим порталом і обіцяємо розкопати більше про причини і обставини його закриття. В Міносвіти ми вже надіслали запит щодо того, що робити університетам, які заплатили за послуги сайту, рекомендованого самим Міносвіти. Зараз чекаємо на відповідь.

Максим Опанасенко, "Свідомо"