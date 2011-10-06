І знову про квитки: Колесніков переводить стрілки на КМДА
"Отримав всі запрошення особисто пан Пузанов"
Розподілом запрошень на відкриття НСК "Олімпійський" займалася київська влада.
Про це повідомив "Українській правді" віце-прем`єр Борис Колесніков, коментуючи заяву Всеукраїнської студентської ради щодо неотримання студентами обіцяних Колесніковим квитків.
"Нацагенством з Євро-2012 було передано до Київської міської державної адміністрації для лотереї серед 11-класників і студентів державних вузів 12800 квитків, а не 15 000, як було заявлено раніше, тому що сцена і декорації зайняли більше місця ніж планували", - розповів віце-прем`єр.
"Отримав всі запрошення особисто заступник глави КМДА пан Пузанов", - додав він.
"Завданням мерії було пропорційно розподілити запрошення серед вузів і шкіл для проведення лотереї. Якщо у читачів є факти непрозорості розповсюдження квитків прохання повідомити дирекції НСК Олімпійський", - сказав Колесніков.
Раніше Всеукраїнська студентська рада повідомила, що студентські організації отримали лише маленьку частку квитків, що мали бути розподілені між вишами столиці.