Помер засновник Apple

Корпорація Apple з сумом повідомила про смерть засновника і колишнього керівника компанії Стіва Джобса.

У короткому повідомленні зазначено, що Джобс помер у середу на 57-му році життя.

"Його блиск, енергія і пристрасть стали джерелом незліченних інновацій, які збагатили і поліпшили життя кожного з нас. Світ став незмірно кращим завдяки Стіву. Його найбільшою любов`ю була його дружина Лорен і його сім`я. Наші серця зараз з ними і з усіма, кого торкнулися його надзвичайні таланти ", - йдеться в заяві ради директорів Apple.

Тривалий час Стів Джобс лікувався від раку підшлункової залози.

Співзасновник і голова ради директорів Microsoft Білл Гейтс висловив щирі співчуття з приводу смерті Стіва Джобса - свого давнього друга, і вважає, що мало хто здатен дати світові те, що дав Джобс, повідомляє Reuters.

Засновник компанії Apple був не тільки одним з найбільших американських винахідників, він ще вмів дарувати людям радість, йдеться в заяві президента США Барака Обами. "Стів був достатньо хоробрим, щоб мислити інакше, ніж усі, достатньо сміливим, щоб вірити в те, що він може змінити світ, і достатньо талановитим, щоб здійснити це, - заявив Обама. - Зробивши комп`ютери персональними і вклавши інтернет в наші кишені, він забезпечив доступність інформації кожному з нас".

Засновники Facebook і Google Марк Цукерберг і Сергій Брін співчувають у зв`язку зі смертю Стіва Джобса. Цукерберг назвав Джобса своїм наставником і другом: "Дякую, що показав нам, що створене нами може змінити світ", - наводить CNN його слова. "Твою пристрасну тягу до досконалості відчуває кожен, хто торкався будь-якого продукту Apple. Усім нам в Google, і індустрії в цілому, тебе не вистачатиме", - заявив Брін.