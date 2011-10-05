ЦОМ: держстандарт шкільної освіти знову перевантажено

Нова редакція проекту Державного стандарту середньої освіти перевантажена обсягом змісту шкільної освіти. Такого висновку дійшли експерти Центру освітнього моніторингу, проаналізувавши відповідний проект.

«Новий проект Стандарту успадкував від чинного перевантаження змісту шкільної освіти, який не засвоюється учнями і лише призводить до погіршення стану їх здоров’я. Особливо це стосується основної школи (5-9 класи), плани і програми якої найбільше перевантажені змістом і багатопредметністю. При цьому спроби перенести частину змісту освіти з основної школи у старшу не зроблено», - заявляють у Центрі освітнього моніторингу.

У звіті також зазначено, що у проекті не вдалося збалансувати зміст природничо-математичної освіти (математики – фізики, хімії – біології), що значно б розвантажило його.

Експерти ЦОМ звертають увагу на те, що відмова в 2010 р. від європейської моделі дванадцятирічної школи украй ускладнила завдання забезпечити в українських навчальних закладах якісну профільну освіту. Зміст освіти у старшій профільній школі у проекті Стандарту представлено лише на базовому рівні – тобто рівні обов`язкових вимог до загальноосвітньої підготовки учнів. Експерти з питань освіти вважають за необхідне розробити окремі вимоги стандарту для профільного рівня.

Водночас, ЦОМ позитивно оцінює зроблену в проекті спробу переорієнтувати навчальний процес із запам’ятовування учнями інформації та відтворення набутих знань на формування важливих для життя навичок і вмінь. Також, на думку фахівців, збалансовано в Базовому навчальному плані для старшої школи співвідношення годин на вивчення обов’язкових предметів та предметів за вибором; частково оновлено зміст освіти.

У ЦОМ зазначають, що в процесі доопрацювання проекту Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти потрібно:

– розвантажити зміст шкільної освіти шляхом перенесення знань спеціального характеру з основної до старшої школи;

– звільнити стандарт від навчального матеріалу, який не має значення ні для засвоєння предмету, ні для життя;

– допрацювати розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» у бік формування загальнонавчальних способів діяльності, досягнення метапредметних результатів навчання; практичного, продуктивного спрямування навчальної діяльності;

– розробити змістові лінії та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів профільного рівня для старшої школи.