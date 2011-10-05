У світі бракує більше двох мільйонів вчителів

У світі бракує щонайменше двох мільйонів вчителів.

Такими є дані статистичного інституту ЮНЕСКО, опублікованими у зв`язку з відзначенням 5 жовтня Всесвітнього дня вчителя.

Більше половини цієї цифри - близько 1 115 000 вчителів - припадає на країни Африки на південь від Сахари. Але потреба в додаткових вчителях відчувається не тільки в країнах, що розвиваються: США, Іспанія, Ірландія, Італія і Швеція також знаходяться в списку 112 країн, що не надто забезпечені вчителями.

Конкретно по регіонах нестача у вчителях виглядає наступним чином: Арабські країни (- 243 000 вчителів), Південна і Західна Азія (- 292 000), Північна Америка та Західна Європа (- 155 000).

Разом з тим, в країнах Центральної Азії та Східної Азії, Латинської Америки і Карибського регіону вона складає лише 11% від загальносвітового числа вчителів, необхідних для досягнення до 2015 року цілей загальної початкової освіти.

Слід зазначити, що в наведених вище цифрах не враховуються ті, хто в силу ряду причин залишив професію вчителя (вихід на пенсію, хвороби, зміна професії і т.д.). В цілому, для покриття всіх потреб в період з 2009 по 2015 роки потрібно 6 100 000 додаткових вчителів.

Жінки складають більшість вчителів початкових класів (в середньому по світу вони складають 62%). В Україні і Білорусії 99% вчителів початкових класів є жінками.

Умови їх праці, заробітна плата і положення в суспільстві продовжують погіршуватися, йдеться у звіті ЮНЕСКО.

Українська правда