Посол Канади зустрівся зі студентами СНУ ім. Даля

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні паном Даніелем КАРОНОМ. Про це інформує Cxid.info з посиланням на прес-службу ВНУ ім. В. Даля.

Метою приїзду Д.КАРОНА було обговорення канадсько-українських відносин у науковій сфері, зустріч зі студентами та налагодження тісних взаємин між Далівським університетом та провідними вузами Канади.

Перший проректор вишу Михайло СМИРНИЙ розповів гостю про структуру Далівського університету, його наукові та дослідницькі бази, про нагороди та досягнення у різних сферах студентського життя. Д.КАРОН у свою чергу подякував за теплий і гостинний прийом і зазначив, що «Україні і Канада повинні налагоджувати плідні економічні відносини, проте громадські та освітні зв`язки не можна залишати без уваги, адже освіта - безцінна і вічна цінність. Сподіваюся, що кількість студентських академічних обмінів між нашими країнами буде рости і далі ».

Посол також зустрівся зі студентами кафедр політології та міжнародних відносин, перекладу, міжнародної економіки та журналістики ВНУ ім. В. Даля. Д.КАРОН ознайомив присутніх в аудиторії далівців з особливостями системи вищої освіти в Канаді, програмами обміну міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу.