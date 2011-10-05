Український школяр запатентував літаючий електромобіль

5 жовтня цього року юний винахідник, учень Малої академії наук України Олександр Авраменко отримав перший в Україні патент на електромобіль, який здатний підніматися у повітря.

Незвичний винахід є гібридом електричного авто з гелікоптером і має назву "Еко-гріг", розповів в інтерв`ю проекту Інтелект.UA автор літаючого авто.

За його словами, така машина може літати майже годину. Вона повністю екологічно чиста та надзвичайно економна. Працює на водні і не бруднить атмосферу.

"Якщо порівнювати з традиційним транспортом, то слід нагадати, що в Україні бензинові авто викидають щорічно у повітря понад 2 мільйони тонн шкідливих та отруйних речовин. При цьому розвиток електротранспорту штучно стримують. Бізнесу, який задіяний у видобутку та переробці нафти невигідно, щоб розвивалась електрична гілка транспорту. Відтак нафтове лоббі вживає серйозних заходів, що стримати процес розвитку електротранспорту не лише в Україні, а й у світі", - вважає Авраменко.

Диво-техніка юного винахідника може перевозити людей та вантажі у сільській місцевості, а також відпочивальників у великих міських паркових територіях, куди бензиновим авто в`їзд заборонений саме з огляду на екологічну шкоду, яку вони можуть завдати зеленим зонам міст. "Еко-гріг" може бути використаний і комунальними службами.

Винахідник пояснив, що електроенергію для свого руху "Еко-гріг" отримує завдяки складним хімічним реакціям, які відбуваються з воднем у спеціальних паливних комірках, як по суті є головною складовою електромобіля. Модель транспортного засобу не складна в керуванні. Зліт і посадка такої машини здійснюється в автоматичному режимі.

"Еко-гріг" обладнаний джойстиком, бортовим комп`ютером та двома електродвигунами. Водію треба лише натиснути кнопку і спрацює потрібний агрегат. Електромобіль може брати на борт двох пасажирів і невеликий обсяг багажу. Надалі я планую розширити можливості свого електромобіля. Корпус буде виготовлений з конопляних волокон, які зроблять авто легшим і водночас міцним та стійким до механічних пошкоджень", - розповів Олександр Авраменко.

Зі слів наукового керівника юного винахідника Ірини Петровської, наразі наукова робота з електромобілем Олександра буде зосереджена на підйомній силі крила. Адже потрібні дуже точні розрахунки, скільки врешті важитиме остаточна версія літаючого авто.

Інженерну розробку Авраменка вже відзначили російські науковці. На конкурсі молодих вчених у Москві, українська розробка електромобіля здобула спеціальну нагороду за оригінальність.

Українська правда