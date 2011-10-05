Від Луганська до Сум котиться хвиля акцій протесту проти Табачника

Активісти громадської ініціативи «Оновлення країни» проводять в України акції на підтримку протестних студентських рухів за відставку міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Оновлення країни», акції проходять сьогодні, 5 жовтня, у Харкові, Луганську, Чернігові та Сумах.

Зокрема, акція проти Д.ТАБАЧНИКА у Луганську відбулась у вигляді театралізованого дійства, під час якого активісти «ОК» мітлою вимели ляльку-міністра на смітник.

«ТАБАЧНИК не справляється зі своєю роботою на посаді міністра освіти, саме тому ми вирішили відправити його на смітник», - прокоментував захід координатор «Оновлення країни» у Луганську Олександр НИКАНОРОВ.

У Сумах активісти «ОК» поставили фліп-чарт біля Сумського державного університету та закликали всіх бажаючих студентів висловити свою думку про діяльність міністра-українофоба.

У Харкові акція «Вчора історик був проти історії, сьогодні – історія проти історика» розпочнеться о 16.00 біля пам’ятника Шевченку. Організатори проведуть перфоманс за участю студентів та відомих українських «історичних постатей», які «винесуть вирок міністру ТАБАЧНИКУ за брехню, переписування історії України, ксенофобські книжки та інше».

Також імпровізованого міністра освіти, прив’язаного до повітряної кулі, відпускатимуть сьогодні у небо Чернігівщини. Захід відбудеться о 17.00 на Красній площі. Активісти «ОК» пояснюють, що «українській землі не потрібен такий міністр, як ТАБАЧНИК, тому вони вирішили відправити його у космос».

«Наша організація сьогоднішніми акціями підтримує вимоги студентів про зняття з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.ТАБАЧНИКА який всіма своїми діями намагається повернути освіту до радянських стандартів та завадити її нормальному функціонуванню. Закриття шкіл, зменшення кількості уроків рідної мови в початкових класах, перетворення студентського самоврядування у додаток до адміністрації вузів, переписування історії на догоду іншій державі - так чинили окупанти, прийшовши на нашу землю у 1941 році, і так само діє "окупаційний" міністр - сатрап ТАБАЧНИК!», - заявив керівник виконкому громадської ініціативи «Оновлення країни» Роман ОРИЩЕНКО.

Представник «ОК» переконаний, що діяльність Д.ТАБАЧНИКА не дає можливостей Україні вийти на європейські стандарти здобуття освіти.

«Така особа не має права посідати жодну державну посаду, а особливо міністра освіти. Відставка під тиском громади має стати неминучим уроком всім урядовцям, які намагаються сповідувати не українські, а власні чи чужі інтереси», - додав Р.ОРИЩЕНКО.