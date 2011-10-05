Скандал у США: бідний студент здавав іспити за багатих

Американські правоохоронці затримали 19-річного студента Сама Ешагоффа, який, за грошову винагороду, здавав вступні іспити до коледжів замість старшокласників із заможних родин. Винахідливому хлопцеві загрожує до 4 років тюрми.

Поліція переконана, що Ешагофф щонайменше шість разів складав вступні іспити за інших. "Клієнти", підлітки з престижної школи ``Great Neck", були публічно, перед телекамерами, закуті в наручники та заарештовані разом із ним.

"Цих учнів, за результатами вступних іспитів, прийняли до шести коледжів. Але під час вступу вони конкурували з учнями, які не шахраювали на іспитах", - говорить окружний прокурор Кетлін Райс.

За один тест Ешагофф отримував від 1,5 до 2,5 тисяч доларів. За одну дівчину він, із якоїсь причини, склав іспит безкоштовно. Він вклеював до посвідчень школярів своє фото та спокійно проходив до класу.

"Сумно, що діти вдалися до такого екстремального способу, щоб обійти на іспитах однокласників. Утім, гучне ім`я цієї школи завжди чинило психологічний тиск на її учнів", - зауважує батько однієї з учениць, Джон.

Скандальний інцидент став болючим ударом по репутації закладу, де свого часу навчалися режисер Френсіс Форд Коппола та дизайнер Кеннет Коул.

Прізвища школярів-шахраїв поліція не має права називати через їхній вік. Одначе вони все одно будуть покарані, а стати студентами їм тепер навряд чи вдасться. Між тим бали, набрані замість них Ешагоффом, були доволі високими – з можливих 2400 він, у середньому, набирав 2200.

Карні справи щодо шахрайства на іспитах наразі розслідують іще в двох школах Нью-Йорку.

Обман під час проходження тестів в Америці став настільки поширеним явищем, що влада змушена робити правила жорсткішими. Тепер до класу абітурієнтів пускатимуть лише з паспортом чи водійськими правами.

Ешагоффа до суду випустили під заставу в 500 доларів. За законам штату, його вчинок – карний злочин, за який студентові загрожує до чотирьох років ув`язнення.

Українська правда