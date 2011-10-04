Нобелівську премію з фізики дали за прискорене розширення Всесвіту

Нобелівську премію з фізики 2011 року вручено американцю Солу ПЕРЛМУТТЕРУ, австралійцю Брайану ШМІДТУ і американцю Адаму РІСУ за відкриття прискореного розширення Всесвіту. Про це повідомляється на сайті премії.

У 1998 році учені дійшли висновку, що Всесвіт розширяється з прискоренням. Відкриття було зроблене завдяки вивченню наднових типу Ia. Ці наднові виникають у подвійних системах, де білий карлик краде у своєї зірки-компаньйона матерію. Коли маса карлика досягає межі Чандрасекара (1,4 сонячних), він вибухає.

Вивчаючи віддалені від Землі наднові, учені дійшли висновку, що вони, як мінімум на чверть більш тьмяні, ніж прогнозує теорія, - це означає, що зірки розташовані дуже далеко. Розрахувавши таким чином параметри розширення Всесвіту, учені встановили, що цей процес відбувається з прискоренням.

За словами Б.ШМІДТА, з яким було налагоджено телефонний зв`язок прямо під час церемонії, зробивши відкриття, він в нього не повірив і дуже довго намагався відшукати помилку. Він також відзначив, що завтра в університеті має провести лекцію, присвячену саме прискореному розширенню Всесвіту.

Окремо журналісти поцікавилися, чи вдалося комітету зв`язатися з рештою лауреатів і чи все в порядку з їх здоров`ям. На це голова комісії відповів, що повідомлення лауреатам було відправлене, додавши, що вони ще досить молоді, передає Лента.ру.

С.ПЕРЛМУТТЕР, який працює в Національній лабораторії Лоренса в Берклі, одержить половину премії. Друга половина буде розділена між Б.ШМІДТОМ (Обсерваторія Стромло Австрійського національного університету) і А.РІСОМ (Університет Джона Хопкінса). Розмір премії становить 1,4 мільйона доларів.

Вручення премії відбудеться у Стокгольмі у грудні 2011 року.