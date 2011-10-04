Дошкільна освіта залишається обов’язковою для 5-річних

Верховна Рада України відмовилася скасувати обов’язкову дошкільну освіту 5-річних дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» про розширення прав суб’єктів дошкільної освіти» проголосували лише 88 народних депутатів з 389 зареєстрованих в сесійній залі.

З огляду на те, що передбачена абзацом третім пункту другого статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» обов’язковість здобування дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти є лише декларацією, не підкріпленою реальними можливостями для її втілення, законопроектом пропонувалося скасувати зазначену імперативну норму.

У законопроекті передбачалося доповнення періодизації дошкільного віку дитини періодом раннього віку. Також законопроектом запропоновано іншу редакцію статті 9 зазначеного вище закону, оскільки в теперішній редакції закон, по суті, позбавляє права батьків навчати й виховувати власних дітей в родині після п’яти років.

Законопроект містить норму, згідно з якою держава забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку (5-6 років) у дошкільних навчальних закладах, що включає їх належну підготовку до системного навчання в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.