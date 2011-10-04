Профспілка заявляє про заборгованості освітянам

Педагогічні працівники 10 районів Чернігівської області мають заборгованість із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Чернігівського прес-клубу реформ заявила голова обласної організації профспілки працівників освіти та науки Тетяна МАТВЄЄВА.

За її словами, педагогічні працівники 10 районів області із 22 ще не отримали заробітну плату за першу половину вересня (аванс).

"На сьогодні це питання стоїть гостро", - сказала Т.МАТВЄЄВА, додавши, що у бюджеті цього року заробітна плата для освітян передбачена тільки на 10 місяців. Водночас, тільки вчителі 3 районів Чернігівщини отримали перед професійним святом матеріальне заохочення, виплата якого передбачена ст. 57 закону про освіту.

"Бюджетних призначень на листопад і грудень освіта поки що не має", - зазначила представник профспілок. Вона також повідомила, що розв`язання цього проблемного питання очікується після внесення змін у бюджет за підсумками його виконання за 9 місяців.

Т.МАТВЄЄВА підкреслила, що представники профспілок також порушували це проблемне питання під час зустрічі з головою облдержадміністрації Володимиром ХОМЕНКОМ і він запевнив, що ОДА робить все можливе, аби вчасно виплатити заробітну плату педагогам Чернігівщини.