У Києві на комп’ютеризацію шкільних бібліотек дадуть 5 млн. грн.

В Києві в 2012 році на комп’ютеризацію шкільних бібліотек планують витритити 5 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника адміністрації Олександра ПОПОВА.

За його словами, при обговоренні міського бюджету на наступний рік було досягнуто домовленості з міністерством освіти щодо комп’ютеризації шкільних бібліотек.

«Ми закладаємо у бюджет наступного року до 5 мільйонів гривень на комп’ютеризацію шкільних бібліотек та підключити їх до Інтернету», - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА торкнувся також питання доходів освітян. Він зазначив, що з 1 січня наступного року уряд підвищує зарплату вчителям, а столична влада вирішує питання збільшення муніципальних надбавок.

«Ми плануємо й надалі працювати над розробкою столичного стандарту освіти, який має стати орієнтиром для всієї України. Його впровадження пов’язано не лише з матеріальним заохоченням педагогічних працівників, а й з покращенням умов навчання. Тобто це комплексний підхід», – наголосив О.Попов.

Він порушив і питання корупції у освітніх закладах.

«Коли кажуть про корупцію в навчальних закладах, то насамперед мають на увазі збір коштів на підручники, ремонт й таке інше. Боротися із цим можливо лише за умови збільшення фінансування галузі. І ми до цього обов’язково прийдемо», – запевнив керівник КМДА.