У Києві на комп’ютеризацію шкільних бібліотек дадуть 5 млн. грн.
Міська влада про фінансування освіти у 2012 р.
В Києві в 2012 році на комп’ютеризацію шкільних бібліотек планують витритити 5 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на керівника адміністрації Олександра ПОПОВА.
За його словами, при обговоренні міського бюджету на наступний рік було досягнуто домовленості з міністерством освіти щодо комп’ютеризації шкільних бібліотек.
«Ми закладаємо у бюджет наступного року до 5 мільйонів гривень на комп’ютеризацію шкільних бібліотек та підключити їх до Інтернету», - сказав О.ПОПОВ.
Голова КМДА торкнувся також питання доходів освітян. Він зазначив, що з 1 січня наступного року уряд підвищує зарплату вчителям, а столична влада вирішує питання збільшення муніципальних надбавок.
«Ми плануємо й надалі працювати над розробкою столичного стандарту освіти, який має стати орієнтиром для всієї України. Його впровадження пов’язано не лише з матеріальним заохоченням педагогічних працівників, а й з покращенням умов навчання. Тобто це комплексний підхід», – наголосив О.Попов.
Він порушив і питання корупції у освітніх закладах.
«Коли кажуть про корупцію в навчальних закладах, то насамперед мають на увазі збір коштів на підручники, ремонт й таке інше. Боротися із цим можливо лише за умови збільшення фінансування галузі. І ми до цього обов’язково прийдемо», – запевнив керівник КМДА.