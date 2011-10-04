В університетах України запровадять курс "Цифрові медіа"

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) відкривають новий навчальний проект – «Цифрові медіа в університетах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено сьогодні на церемонії відкриття та підписанні меморандуму про співпрацю між БФ «Розвиток України», НаУКМА та університетами-учасниками.

Протягом року у рамках проекту 10 викладачів з 5 вишів України, які відібрані спеціальною комісією, навчатимуться викладанню «Цифрових медіа», а вже з 2012/2013 навчального року цей курс буде внесений до навчального плану університетів Києва, Львова, Запоріжжя, Сімферополя і Черкас.

Метою проекту є запровадження в українських вишах світових стандартів підготовки майбутніх журналістів, аби українські студенти-журналісти могли у вітчизняних вишах отримувати такі самі знання, як і студенти країн Заходу.

За словами президента НаУКМА Сергія КВІТА, подібних навчальних проектів немає у Європі. «Цей проект в Україні, що започаткований фондом Ахметова і Школою журналістики Києво-Могилянської академії, є унікальним для Європи. Він є вже третім проектом фонду Ріната Ахметова у сфері журналістики. Впевнений, що він буде такий же успішний», - зазначив С.КВІТ.

Директор Могилянської школи журналістики Євген ФЕДЧЕНКО наголосив, що новий освітній проект – «екстраординарна подія для майбутнього журналістського світу України та журналістики». «Це безпрецендентний проект у сфері міжуніверситетської співпраці, і дуже складно згадати інші проекти, де було б задіяно більше університетів, які б об’єдналися для вирішення проблеми викладання. Цього року наша школа святкує 10 років з дня заснування. З них п’ять років ми пройшли з нашим партнером - фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Ми дякуємо нашому партнеру за те, що 5 років тому вони прийшли з ідеєю того, що журналістику в Україні можна і потрібно змінити. Ідея, з якою вони вийшли на ринок журналістської освіти, була почати працювати з цифровими медіа, Інтернетом, з технологіями», - сказав Є.ФЕДЧЕНКО.

У свою чергу, директор фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що метою роботи фонду є ідея «наблизити майбутнє в українській журналістиці вже зараз». «Як перший крок, ми намагалися зрозуміти, що відбувається у сфері журналістки. Ми вирішили зосередитися на тому, що буде через 5-10 років. Якщо ми хочемо системно впливати на ситуацію, потрібно працювати з вишами. Це дасть прискорений розвиток, тривалий результат у країні в цілому», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він наголосив, що у освітніх проектах є певна «клієнторієнтованість, що є принциповою для фонду Ахметова». «Вона дає потужну віддачу. Люди швидко отримують знання і конвертують їх у практичні результати, які вигідні для них самих, для ЗМІ, у яких вони працюють, та для країни у цілому. І це принципово важливо. Це працює по-справжньому добре», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він подякував усім вишам, що пройшли відбір, та Києво-Могилянській академії «за готовність працювати на розвиток країни, на ріст професіоналізму у сфері журналістики».

Довідка УНІАН. Проект «Журналістика цифрового майбутнього» започаткований у 2007 році Фондом Ріната Ахметова „Розвиток України”, компанією «Систем Кепітал Менеджмент» і реалізовується у партнерстві з НаУКМА - з Могилянською школою журналістики.

Метою проекту є навчання журналістів, які готові долучатися до цифрової культури і розвивати свої редакції згідно зі світовими тенденціями у ЗМІ.

Навчання спрямовано на залучення журналістів до цифрових технологій у новітніх медіа. Навчальний план складений таким чином, щоб дізнатися більше про новітні медіа, нові формати новин і як одну історію подати у різних медіа. Також є окремі модулі, де будуть вивчатися блогосфера у сучасній журналістиці, створення аудіо- та відео-подкастів, інфографіка і фотографія у сучасній редакції, економіка та бізнес-моделі сучасних конвергентних ньюз-румів тощо.

Навчання проходить у Києво-Могилянській Академії у сучасному ньюз-румі.

У червні цього року 100-й слухач закінчить навчання та отримає сертифікат. Більшість слухачів завдяки проекту отримали знання з новітніх медіа-технологій, які допомагають їм суттєво покращувати роботу ЗМІ, у яких вони працюють.

Інвестиції фонду «Розвиток України» у проект вже склали понад 1 млн. 309 тис. доларів США.

Строки реалізації проекту– 2007-2014 роки.