В 2012 році для шкіл планують купити тисячу нових автобусів

Загалом видатки зведеного (тобто місцевого і державного) бюджету на освіту в 2012 році зростуть на 12 мільярдів гривень, тобто на 15,1 % - проти показника 2011 року. Це становитиме 92,5 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник міністра - керівник апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Петро КУЛІКОВ в своєму інтерв’ю, присвяченому особливостям фінансування освіти на 2012 рік і відмінностям його від років попередніх. Текст інтерв’ю розміщено на сайті МОНмолодьспорт.

П.КУЛІКОВ передусім наголосити, що бюджет ще знаходиться у стадії формування, нині вносяться поправки. “Тому говорити в цілому про бюджет, можливо, зарано, можна лише назвати деякі цифри, які вже узгоджені з Мінфіном і озвучити надані пропозиції, які пройшли у першому читанні”, - сказав він.

За словами заступника міністра, позитивів він вбачає перш за все в двох моментах: “По-перше, це істотне збільшення фінансування на програму «Шкільний автобус». А саме - 352 мільйона гривень, на які можна придбати понад тисячу нових автобусів. Для порівняння – в 2011-му закупили лише 214 автобусів, фінансування становило 75 мільйонів. По-друге, 233,2 мільйона передбачено на підручники, це також значна цифра. Раніше більш як 200 на це не виділялося. В поточному році сума, призначена на друк підручників, становила 120 мільйонів. Тобто маємо збільшення майже вдвічі”, - відзначив П.КУЛІКОВ.

Крім того, продовжив він, бюджетом передбачається протягом 2012 року тричі підвищити зарплату викладачам усіх навчальних закладів. При цьому, пообіцяв П.КУЛІКОВ, усі соціальні пільги для освітян залишаються.

“Обсяг видатків для виплати надбавок розміром 20% від посадового окладу педагогічним працівникам збільшено на 976,7 мільйона гривень. У тому числі ця складова по державному бюджету – 63 мільйона, по місцевих – 913,7 мільйона гривень”, - сказав він.

Замміністра повідомив, що за рахунок індексації буде підвищено до 725 гривень стипендію студентам ВНЗ III - IV рівнів акредитації. (Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації становить 530 гривень. Для студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 1 160 гривень. Відповідно до ст. 2 Закону України про індексацію грошових доходів населення стипендії віднесено до грошових доходів громадян, які підлягають індексації. І в 2012 році вони будуть збільшуватися на суму індексації).