В Україні проходить тиждень правових знань

В Україні з 3 по 7 жовтня традиційно проходить загальнонаціональний тиждень правових знань.

Захід проводитиметься за ініціативи Міністерства юстиції України та приурочений до Дня юриста (відзначається щороку 8 жовтня), повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, у рамках акції Мін’юст та територіальні органи юстиції проводитимуть низку заходів правоосвітнього та правовиховного характеру.

Так, в усіх регіонах України органами юстиції будуть проведені конференції, лекції, бесіди, семінари, олімпіади, конкурси, вікторини, симпозіуми тощо.

У ході цьогорічного Тижня правових знань фахівці юстиції з метою правової освіти населення приділять увагу розміщенню у друкованих засобах масової інформації, на радіо та телебаченні роз`яснень щодо важливих норм чинного законодавства. Указані виступи будуть спрямовані на отримання громадянами певного стандарту правових знань, навичок, інформацій, консультацій, необхідних для прийняття рішень у питаннях державного і приватного життя, захисту прав і свобод.

Заплановано проведення зустрічей зі студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів, під час яких будуть прочитані лекції фахівцями Міністерства юстиції. Окрім лекцій на правову тематику, студентам буде запропоновано діалог з питань законодавчого врегулювання того чи іншого кола питань, проблем ефективного правозастосування, окремих аспектів діяльності Міністерства юстиції, професії юриста в Україні.

5 жовтня вже традиційно буде проведено четвертий Всеукраїнський студентський форум правників, у якому візьмуть участь студенти юридичних вишів з усієї України. Захід відбуватиметься за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України на базі Європейського університету.