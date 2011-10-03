У Луганську «мінували» школу

У Луганську 30 вересня, напередодні Дня вчителя, «замінували» загальноосвітню школу № 22.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської міської міліції, в розпал шкільного свята з нагоди Дня вчителя, опівдні, по лінії «102» хлоп`ячий голос повідомив про те, що будівля школи замінована.

До місця події прибула слідчо-оперативна група міліції, вибухотехнічна служба Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС, кінолог із собакою, «швидка допомога» й працівники пожежної частини. Була організована евакуація всіх, хто перебував у школі. Співробітники міліції оточили будівлю.

Вибухотехніки, детально обстеживши всі приміщення школи, вибухових речовин не виявили.

Співробітниками міліції проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, того хто зателефонував, і його затримання. Коли телефонний хуліган буде встановлений і затриманий, суд ухвалить рішення, в результаті якого правопорушник компенсує всі витрати, сказали в міліції. Якщо той, хто телефонував, виявиться неповнолітнім, матеріальну компенсацію відшкодовуватимуть його батьки.