Пшонку просять перевірити виплату студстипендій

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ з проханням провести перевірку ситуації, що склалася з виплатою студентських стипендій у визначених законодавством розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму зверненні він наголосив, що порядок призначення і виплати стипендій визначається постановою Кабінету міністрів «Питання стипендіального забезпечення», а відповідно до статті 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації.

Віце-спікер нагадав, що на сьогодні розмір мінімальної звичайної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів IІІ-IV рівнів акредитації становить 530 грн., студентів вищих навчальних закладів I-ІІ рівнів акредитації – 400 грн., учнів професійно-технічних навчальних закладів – 200 грн. на місяць. З урахуванням індексації дані суми повинні становити для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 720 грн. (530 грн. + 190 грн. індексація), підвищена стипендія - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. індексація).

Проте, за словами М.ТОМЕНКА, до нього надходять непоодинокі звернення студентів вищих навчальних закладів, представників відповідних студентських громадських організацій щодо виплати стипендій у менших розмірах, ніж це передбачено законодавством України. Так, у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили сума стипендії становить 580 грн., в Академії митної служби України – 530 грн., в Українській державній академії залізничного транспорту – 530 грн., у Буковинській державній фінансовій академії – 530 грн., у Запорізькому національному технічному університеті – 650 грн., у Миколаївському державному аграрному університеті – 600 грн., у Харківському національному медичному університеті – 580 грн., у Київському національному університеті культури і мистецтв – 630 грн. тощо.

Зважаючи на це та з метою соціального захисту студентів, М.ТОМЕНКО попросив Генпрокуратуру провести перевірку ситуації, що склалася з виплатою студентських стипендій у визначених законодавством розмірах.