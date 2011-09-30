На Сумщині закрито 11 малокомплектних шкіл

У Сумській області з початку навчального року закрито 11 малокомплектних шкіл, а протягом найближчих п`яти років влада на місцях має визначитися з долею усіх малокомплекних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тамара ІЩЕНКО.

За її словами, в усіх цих школах або взагалі не було учнів, або їх були не більше п`яти.

«Якщо 2010-2011 навчальний рік в області закінчили 592 загальноосвітні школи, то 2011-2012 рік почала 581 школа», - сказала Т.ІЩЕНКО. За її словами, для Сумщини «малокомплектні школи – велика проблема. Область обіймає друге місце в Україні після Чернігівської області за кількістю малокомплектних шкіл 1-2 ступеня, і третє (після Чернігівської і Харківської областей) - за кількістю малокомплектних шкіл серед шкіл 1-3 ступенів».

Т.ІЩЕНКО також підкреслила, що рішення про закриття шкіл мають ухвалювати органи місцевого самоврядування або влади на місцях. Наприклад, в Середино-Будському районі з 18 шкіл, 15 - малокомплектні, але поки вони функціонують.

Усього, за даними ОДА, в Сумській області налічується 395 шкіл з малою кількістю учнів (65,1% загального числа), з них 382 – у сільській місцевості (89% загальної кількості сільських шкіл).